Avonturenpark Hellendoorn

Coasterfans mogen uur lang onbeperkt in Hellendoorn-achtbaan

Fans van achtbanen opgelet: Avonturenpark Hellendoorn komt met een bijzondere actie. Ter gelegenheid van International Rollercoaster Day krijgen acht waaghalzen de kans om een uur lang onbeperkt ritjes te maken in loopingachtbaan Balagos. De achtbaandag vindt plaats op maandag 16 augustus.



"Doe mee en win een uur lang Balagos als privé-achtbaan", laat het Overijsselse pretpark weten. Wie geïnteresseerd is, kan zich aanmelden via een formulier dat te vinden is op de Facebook-pagina van het park. Er zullen foto- en video-opnames gemaakt worden.

De acht uitverkorenen - vier keer twee winnaars - kunnen tussen 10.00 en 11.00 uur zo vaak in de achtbaan als ze willen. Daarna mogen ze de rest van de dag in het park blijven. Ook zorgt Hellendoorn voor een origineel certificaat van deelname. Het park is voor reguliere bezoekers geopend vanaf 10.30 uur.



Comfort

Balagos is de nieuwe naam van rollercoaster Tornado uit 1990. Afgelopen winter werd de 25 meter hoge attractie voorzien van een ander thema en een nieuwe trein, met heupbeugels in plaats van schouderbeugels. Dat zorgt voor meer vrijheid en comfort.