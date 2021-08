Walibi Holland

Walibi Holland komt met horror-overnachtingen in vakantiepark tijdens Halloween Fright Nights

De Halloween Fright Nights van Walibi Holland gaan dit jaar door na sluitingstijd. Als het pretpark de poorten heeft gesloten om 23.00 uur, kunnen waaghalzen blijven slapen in een speciaal horrorhuisje in vakantiepark Walibi Village. Ze worden dan 's nachts de stuipen op het lijf gejaagd door zombies, vampieren en ander gespuis.



Het nieuwe concept heet After Dark. "Na een helse avond Halloween Fright Nights verlang jij alleen nog maar naar een heerlijk bed en een welverdiende nachtrust", zo luidt de promotietekst. "Precies dat ga je niet krijgen tijdens je verblijf aan één van de exclusieve After Dark-huisjes in Walibi Village."

Het jaarthema van de Halloween Fright Nights 2021 - 'Darkness takes over' - komt ook terug in het bungalowpark. Verblijfsgasten moeten niet raar opkijken als de telefoon in het huisje begint te rinkelen en er duistere geluiden te horen zijn. "Kijk uit het keukenraam en kom tot de conclusie dat je slaapt midden op een begraafplaats met vampieren of een vervallen zombiedorp."



Vier of acht personen

Niet alle vakantiehuisjes in Walibi Village krijgen een horrorthema: het gaat om een select aantal bungalows, vanaf vandaag te boeken via de Walibi-site. Er zijn horrorhuisjes beschikbaar voor vier of acht personen. Een verblijf is altijd inclusief één dag toegang tot Walibi. Abonnementhouders krijgen geen korting.



Een overnachting in een After Dark-huisje voor vier personen kost 436,05 euro, dus 109 euro per persoon. Voor een huisje voor acht personen vraagt Walibi 671,82 euro; 84 euro per persoon. Dat is inclusief één dag entree per persoon en exclusief toeristenbelasting (0,95 euro) en eventueel ontbijt (12,50 euro).



Maatregelen

Tijdens de halloweenperiode werkt Walibi in het attractiepark met coronatoegangsbewijzen: alle bezoekers en medewerkers moeten volledig gevaccineerd of recent negatief getest zijn. Dat geldt niet voor Walibi Village. Het vakantiepark is gewoon toegankelijk zonder de CoronaCheck-app. De bestaande coronamaatregelen, zoals anderhalve meter afstand houden, blijven hier van kracht.