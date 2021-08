Walibi Belgium

Directeur Walibi Belgium denkt aan speciaal Walibi-museum

Krijgt Walibi Belgium binnenkort een eigen Walibi-museum? Algemeen directeur Jean-Christophe Parent speelt met die gedachte, vertelt hij in een interview. Zo'n museum zou in het teken komen te staan van de rijke historie van het attractiepark in Waver. Walibi werd opgericht in 1975.



Als mogelijke locatie noemt Parent een oude watermolen aan de rand van het park, de Moulin de Limal. Het gebouw uit 1868 is sinds 1999 in handen van Walibi. In eerste instantie werd de locatie gebruikt als evenementencentrum, maar die functie is in de loop der jaren naar de achtergrond verschoven.

Eigenlijk was het de bedoeling om het historische pand bij de bouw van de nieuwe mega coaster Kondaa te slopen. Maar wat blijkt: "We mogen hem niet afbreken van stedenbouw omdat het een soort van beschermd gebouw is", zegt Parent in gesprek met tijdschrift Brakesection Magazine.



Nostalgisch

En dus blijft de oude watermolen voorlopig tegen wil en dank staan. "We denken er wel over om er mogelijk in de toekomst een klein nostalgisch museum in te maken, zoals bij Plopsa, dat wat zou ingaan op de geschiedenis van Walibi." Overigens deed Parent zijn uitspraken vóór het park getroffen werd door zware overstromingen.



Kondaa opende op 8 mei, maar sinds 15 juli is de gloednieuwe attractie gesloten in verband met de overstromingen en de gevolgen daarvan.