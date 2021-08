Leveranciers

Pretparkbeurs in Barcelona gaat vooralsnog door: 'Wij staan volledig achter dit evenement'

De jaarlijkse pretparkbeurs IAAPA Expo Europe, die eind september moet plaatsvinden in Barcelona, gaat vooralsnog gewoon door. Ondanks alle coronabeperkingen heeft de organisatie nog steeds vertrouwen in een goede afloop. Dat schrijft directielid Jakob Wahl in een verklaring.



Tijdens het evenement worden vertegenwoordigers van pretparken en fabrikanten van over de hele wereld samengebracht. Vorig jaar, toen de beurs naar Londen zou komen, was al in juni duidelijk dat de expo geschrapt moest worden.

Nu ziet de situatie er hoopgevender uit, zegt Wahl van branchevereniging International Association of Amusement Parks and Attractions (IAAPA). "We zijn vastbesloten om dit jaar de IAAPA Expo Europe te organiseren, van 27 tot en met 30 september in het Spaanse Barcelona."



Vaccinatiesnelheid

De pandemie is nog niet voorbij, realiseert Wahl zich. "Maar we zien ook positieve ontwikkelingen. Zo hebben maatregelen in Catalonië bijgedragen aan het verminderen van het dagelijkse aantal besmettingen. Begin augustus is meer dan 59 procent van de lokale bevolking volledig gevaccineerd. Bovendien ligt de vaccinatiesnelheid hoger dan in de meeste andere Europese landen."



Evenementencentrum Fira de Barcelona, waar de beurs moet plaatsvinden, verwacht dat er geen nieuwe beperkingen komen die van invloed zijn op congressen of evenementen. "Spanje is momenteel geopend en bereikbaar voor reizigers", benadrukt Wahl. "Er zijn op dit moment geen regels die personen verbieden om Spanje binnen te komen." Een quarantaineverplichting is er alleen voor personen uit enkele landen in Latijns-Amerika en Afrika.



Geïnvesteerd

De IAAPA-baas noemt het "belangrijker dan ooit" dat de expo doorgaat. "Dit is het belangrijkste evenement voor de Europese vrijetijdsindustrie. We hebben samen een geweldig programma voorbereid dat onze industrie op een veilige manier samen zal brengen." Er werd nog nooit zo veel geïnvesteerd in het binnenhalen van belangrijke sprekers én hygiëne- en veiligheidsmaatregelen, aldus Wahl. "Wij staan volledig achter dit evenement."