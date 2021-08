Chessington World of Adventures Resort

Bouwplannen van Engels pretpark wijzen op uniek achtbaanconcept

Het Engelse pretpark Chessington World of Adventures maakt plannen voor een unieke nieuwe achtbaan. Bouwtekeningen, opgedoken door verschillende Britse fansites, wijzen op de komst van een shuttle wing coaster. De documenten tonen een achtbaan met stoeltjes naast de baan, waarbij de trein voor- en achteruit wordt gelanceerd.



Een rit begint met een achterwaartse lancering uit het station, gevolgd door een vrije val en een voorwaartse lancering met een topsnelheid van zo'n 70 kilometer per uur. Na 380 meter eindigt de baan met een opwaartse spiraal, waar de trein tot stilstand komt.

Vervolgens keren passagiers achteruit terug naar het startpunt. De baan bevat één inversie: een zero-g roll, die inzittenden zowel voor- als achteruit beleven. Dat wordt tegelijkertijd de ingang van het themagebied, dat Amazon Land wordt genoemd.



Tropisch

Chessington belooft een tropische uitstraling met maar liefst 750 nieuwe bomen en planten. Een landschapontwerp doet denken aan het speelbord van het fictieve spel Jumanji. Op de bouwplannen zijn ook enkele kleinschalige kinderattracties zichtbaar. Het park gaat uit van een opening in 2023.



De attractie moet gebouwd worden door Bolliger & Mabillard uit Zwitserland, de fabrikant van bijvoorbeeld Baron 1898 in de Efteling, Fenix in Toverland en Black Mamba in Phantasialand. Er wordt gebruikgemaakt van soortgelijke treinen als bij andere wing coasters, zoals Fenix, bestaand uit zes karretjes met in totaal 24 zitplaatsen.



Gardaland

Chessington World of Adventures is onderdeel van de groep Merlin Entertainments, net als bijvoorbeeld Alton Towers en Thorpe Park in Groot-Brittannië, Heide Park in Duitsland en Gardaland in Italië. Ook alle Legoland-parken horen bij Merlin.