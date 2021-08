Attractiepark Toverland

Familieruzie op Toverland-camping: politie moet ingrijpen

Op de camping van Toverland heeft maandagavond een flinke familieruzie plaatsgevonden. Het conflict liep zo uit de hand dat de politie ter plaatse moest komen. Dat bevestigt een politiewoordvoerster aan Looopings.



Rond 22.30 uur sloeg de vlam in de pan op het Pop-Up Summer Camp van het Limburgse attractiepark. "Er was een conflict in de relationele sfeer, met veel geschreeuw", weet de voorlichtster. Om erger te voorkomen, werd de politie opgeroepen.

Agenten hebben de situatie kunnen sussen. "Daar is het uiteindelijk bij gebleven. We hebben niemand mee hoeven te nemen en het was niet nodig om terug te komen."



Verlaten

Personeelsleden van Toverland hebben de agressieve campinggasten verzocht om te vertrekken. Daar gaf het gezelschap gehoor aan. "De betreffende gasten hebben op ons verzoek de camping verlaten", vult een woordvoerster van Toverland aan. Bij het voorval waren geen andere campinggasten of Toverland-medewerkers betrokken.