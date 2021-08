Efteling

MAX Vakantieman test Efteling Hotel: matige hygiëne

Het Efteling Hotel kwam maandagavond voorbij in een aflevering van consumentenprogramma MAX Vakantieman op NPO 1. Ruim één miljoen kijkers konden zien hoe een 'mystery guest' het onlangs vernieuwde sprookjeshotel in Kaatsheuvel onder de loep nam. De hygiëne bleek te wensen over te laten.



Op sommige plekken lag stof en andere viezigheid. Om die reden werd de hygiëne als 'matig' beoordeeld. Omdat de rest van het verblijf wel goed beviel, kreeg het Efteling Hotel als eindoordeel uiteindelijk een voldoende.

De Efteling kreeg nog de kans om op de bevindingen te reageren. In een filmpje liet teamleider Sven Olree weten dat hij blij was met de feedback. Hij ging niet inhoudelijk in op de gebrekkige hygiëne. Wel benadrukte Olree dat het hotel net een grote renovatie heeft gehad. Daarbij zijn honderd Comfortkamers vernieuwd.



Ontbijt

De hotelgast van MAX betaalde 373,50 euro voor één nachtje slapen met zijn tweeën, inclusief ontbijt en twee dagen in het attractiepark. Het volledige item is terug te kijken op de website van de publieke omroep, vanaf 36 minuten.