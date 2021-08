Nieuws

Italiaanse pretparken luiden de noodklok: 50 procent minder bezoekers sinds gezondheidspas

De pretparken in Italië balen stevig dat ze sinds kort moeten werken met een gezondheidspas. Bezoekers worden alleen nog toegelaten op vertoon van een vaccinatie-, immuniteits- of testbewijs. Dat heeft volgens een branchevereniging gezorgd voor een halvering van het bezoekersaantal.



In het eerste weekend dat de gezondheidspas verplicht was, noteerden de Italiaanse attractieparken naar eigen zeggen 50 procent minder bezoekers dan een week eerder. Brancheorganisatie Parchi Permanenti Italiani wijt dat aan de doelgroep van de meeste parken.

Veel parken zijn gericht op tieners, die vaak nog niet volledig gevaccineerd zijn. Zij zullen dus een coronatest moeten doen om binnen te komen. De regel geldt namelijk voor iedereen vanaf 12 jaar. Zo'n extra drempel heeft een afschrikwekkende werking, denkt de belangenvereniging.



18 jaar

Voorzitter Giuseppe Ira, tevens directeur van prepark Leolandia: "De tijden zijn nog niet rijp voor een gezondheidspas: jongeren zijn nog niet voldoende gevaccineerd." Hij vraagt de overheid om te gaan werken met het "Franse model". Daar is de toegangsregel voorlopig van kracht voor personen vanaf 18 jaar in plaats van vanaf 12 jaar.



Bovendien worden bedrijven in Frankrijk financieel gecompenseerd voor hun verliezen, aldus Ira. "Ondertussen balanceren de parken in Italië door de onverschilligheid van de regering op het randje van het faillissement. Als dit zo doorgaat, zijn er parken die noodgedwongen de poorten moeten sluiten."



Dalingen

Overigens zagen ook de Franse attractieparken de bezoekersaantallen achteruitgaan door de invoering van de gezondheidspas. Daar was volgens een branchevereniging sprake van dalingen tussen 20 en 50 procent.