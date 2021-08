Efteling

Podcast: Rinie van den Elzen is de stem van de Wolf én de Babbelboom in de Efteling

Stemacteur Rinie van den Elzen is bekend als de voice-over van talloze tv-programma's, maar hij heeft ook een belangrijke connectie met de Efteling. Zo verzorgt hij de stem van de personages Wolf en Draak in de serie Sprookjesboom. En het stemgeluid van Kniezende Kniesoor, de Babbelboom in het Sprookjesbos, is eveneens van Van den Elzen.



In een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast vertelt Van den Elzen hoe de Efteling bij hem terecht is gekomen. Hij blijkt al in de jaren negentig via een omweg voor het attractiepark gewerkt te hebben, als scriptschrijver voor een lasershow en als de voice-over van een tv-commercial voor Vogel Rok.

Naast zijn werk voor de tv-serie Sprookjesboom schreef Van den Elzen tientallen Efteling-liedjes, in samenwerking met Efteling-huiscomponist René Merkelbach. En sinds het najaar van 2018 klinkt zijn stem bij de ietwat chagrijnige Kniezende Kniesoor in het Sprookjesbos, die voorbijgangers op geheel eigen wijze toespreekt. De stemacteur legt uit hoe hij de stem van de boom ontwikkelde en hoe de opnames zijn verlopen.