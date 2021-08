Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn 'overdonderd door succes': pretpark dertien dagen op rij uitverkocht

Avonturenpark Hellendoorn beleeft ondanks alle coronabeperkingen een prima zomer. Het Overijsselse pretpark is al dertien dagen op rij volledig uitverkocht: van maandag 2 tot en met zaterdag 14 augustus. "Dat is in de geschiedenis van het park nog nooit eerder gebeurd", weet marketingdirecteur René Peul.



"We zijn echt overdonderd door het succes", zegt hij. Wie geïnteresseerd is in een dagje Hellendoorn, moet er dus snel bij zijn. Op dit moment zijn er nog tickets voor dagen vanaf zondag 15 augustus. "Maar het gaat hard. In dit tempo verwachten we ook volgende week uitverkocht te raken."

Ook abonnementhouders zullen hun bezoekdatum tijdig online moeten reserveren. Hellendoorn is nog tot en met zondag 29 augustus dagelijks geopend. Daarna begint het laagseizoen. Op de woensdagen 11 en 18 augustus zijn er Zinderende Zomeravonden tot 22.00 uur.



Capaciteit

Een kanttekening is dat er in coronatijd een beperkte capaciteit wordt gehanteerd, omdat bezoekers anderhalve meter afstand moeten houden. Die afstandsregel geldt ook in de wachtrijen en attracties. Toch is de directie van het attractiepark zeer tevreden.



Peul: "Ondanks de beperkingen is deze situatie uitzonderlijk. We zijn blij dat mensen ons deze zomer zo goed weten te vinden." Seizoen 2021 staat voor Hellendoorn in het teken van twee vernieuwde attracties: de oldtimerbaan en achtbaan Balagos, eerder Tornado geheten.