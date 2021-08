Disneyland Paris

Nieuw in Disneyland Paris: eten bestellen via app

Bezoekers van Disneyland Paris kunnen vanaf vandaag digitaal eten bestellen. Ze hoeven dan niet meer in de rij te staan bij de kassa. Met behulp van de officiële Disneyland-app is het mogelijk om bij enkele eetgelegenheden een bestelling te plaatsen en af te rekenen.



Vervolgens kunnen de producten opgehaald worden bij een aparte balie. Het systeem wordt vanaf vandaag gebruikt bij Café Hyperion, het grote snackrestaurant tegenover Hyperspace Mountain, en Casey's Corner, een hotdogzaak in themagebied Main Street.

Gebruikers kiezen in de app eerst een tijdslot voor het afhalen van de bestelling. Daarna selecteren ze de gewenste producten, geven ze hun persoonlijke gegevens op en rekenen ze af met een creditcard of PayPal.



Korting

Disney-restaurants die werken met het nieuwe bestelsysteem zijn in de app te herkennen aan een speciaal icoontje. De app houdt rekening met abonnementhouderskorting. Wie een jaarkaart heeft, kan dat tijdens het bestellen aangeven.



Er zit nog wel een foutje in de app: bestellingen worden nu alleen nog geaccepteerd bij het opgeven van een Franse postcode en een Frans telefoonnummer.