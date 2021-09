Phantasialand

Phantasialand brengt 'succesvolste dinnershow van Duitsland' terug

Dinnershow Fantissima keert na een afwezigheid van anderhalf jaar terug in Phantasialand. Vanwege de coronacrisis wordt de productie al sinds maart 2020 niet opgevoerd. Vanaf donderdag 23 september 2021 staat de avondvoorstelling opnieuw op de planken.



De show met muziek, zang, dans en acrobatiek vindt na sluitingstijd plaats. Bezoekers betreden een speciale ruimte in het gebouw van de overdekte achtbaan Crazy Bats en de gesloten darkride Hollywood Tour. Tussen de acts door krijgen de toeschouwers verschillende gerechten voorgeschoteld.

Fantissima bestaat al sinds 2004. Het programma wordt regelmatig vernieuwd. "Laat je verrassen door een adembenemende show en eersteklas culinaire hoogstandjes in een exclusieve ambiance", staat in de beschrijving. Het Duitse pretpark spreekt over "de succesvolste dinnershow van Duitsland".



Zitplaats

Op vrijdagen en zaterdagen kosten tickets 109, 129 of 149 euro per persoon, afhankelijk van de gekozen zitplaats. Op woensdagen, donderdagen en zondagen zijn bezoekers 99, 119 of 139 euro kwijt. De voorstelling start 's zondags om 19.00 uur en alle andere dagen om 20.00 uur. In december en januari, als de show ook op maandagen, dinsdagen en woensdagen draait, gelden hogere tarieven.



Het theater is anderhalf uur voor aanvang al toegankelijk voor het nuttigen drankjes. Parkeren is gratis. Phantasialand vraagt gasten om nette avondkledij te dragen. Dat wil zeggen: geen korte broeken of sportkleding. Net als in het attractiepark en in de hotels is het tonen van een vaccinatie-, herstel- of testbewijs voorlopig verplicht.