Disneyland Paris

Foto's: dit is de stand van zaken op de bouwplaats van Avengers Campus in Disneyland Paris

Hoe gaat het met de bouw van Avengers Campus in Disneyland Paris? Foto's van verschillende Disney-fansites laten zien wat er momenteel gebeurt op de bouwplaats van het nieuwe Marvel-themagebied in het Walt Disney Studios Park. De façades krijgen stukje bij beetje meer vorm. Wel zijn op veel plekken nog steigers zichtbaar.



Pal naast The Twilight Zone Tower of Terror verrijst een pakhuis van Stark Industries, het fictieve bedrijf van superheld Iron Man. Het gebouw gaat een interactieve Spider-Man-darkride huisvesten, een kopie van een attractie die eerder deze zomer opende in Californië.

Verder krijgt Iron Man zijn eigen achtbaan. Daarvoor wordt de bestaande attractie Rock 'n' Roller Coaster, geopend in 2002, omgebouwd. Men werkt op dit moment aan een futuristische voorgevel met led-panelen. Eetgelegenheden en een meet-and-greet-locatie maken Avengers Campus compleet.



Backlot

Het Marvel-gedeelte komt op de plek van het voormalige themadeel Backlot, waar voorheen ook een Armageddon-attractie te vinden was. De opening moet in 2022 plaatsvinden. Dat is een jaar later dan aanvankelijk gepland. Rock 'n' Roller Coaster is sinds het najaar van 2019 dicht.