Fort Fun Abenteuerland

Duits pretpark installeert bewakingscamera's op karretjes rodelachtbaan

Het Duitse pretpark Fort Fun Abenteuerland heeft een bewakingssysteem geïnstalleerd op de rodelachtbaan Trapper Slider. De karretjes hebben nu camera's aan boord die iedere rit filmen. Vorige maand raakten twee kinderen gewond bij een ongeluk met de attractie.



Volgens het park is de timing toeval: het systeem zou al besteld zijn voor het incident in juli. Meerdere bezoekers botsten toen op elkaar omdat een jongere zijn karretje onderweg had stilgezet. Dat is strikt verboden.

De camera's zijn voorzien van sensoren en beginnen automatisch te filmen als de afdaling begint. Zo kunnen medewerkers zien of de gasten onderling voldoende afstand houden. Er moet een afschrikwekkende werking van de bewakingscamera's uitgaan. Wie zich misdraagt, kan uit het park gezet worden. Als er toch een ongeluk gebeurt, is er ook direct bewijsmateriaal voorhanden.



Privacy

Het Amerikaanse systeem is volgens het pretpark gloednieuw en zou nog nergens anders in Europa te vinden zijn. De beelden worden online opgeslagen en - in verband met de privacy van bezoekers - later automatisch gewist.



Fort Fun hoopt de investering vanzelf terug te verdienen. Gasten kunnen namelijk ook een video en foto's van hun rit kopen, bijvoorbeeld om te delen op social media.