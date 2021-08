Plopsa Indoor Coevorden

Plopsa wijst bezoekers op andere Plopsa-parken met nieuw bord

Bezoekers van Plopsa Indoor Coevorden, het enige Plopsa-pretpark in Nederland, worden voortaan expliciet gewezen op de andere parken binnen de Plopsa Group. Bij het Drentse attractiepark is een groot bord verschenen met andere Plopsa-bestemmingen erop, plus de bijbehorende afstand in kilometers.



Opvallend genoeg worden ook parken genoemd die nog in aanbouw zijn, zoals Majaland in de Tsjechische hoofdstad Praag en Majaland in de Poolse hoofdstad Warschau. Het overdekte pretpark Plopsa Station Antwerp, dat naar verwachting komend najaar opengaat, kreeg eveneens alvast een plekje.

Het is de bedoeling dat vergelijkbare borden de komende tijd verschijnen bij alle bestaande Plopsa-parken. Plopsa Indoor Coevorden heeft de primeur. De Plopsa Group bestaat momenteel uit zes attractieparken en twee waterparken, verspreid over vier landen. Daar komen binnen afzienbare tijd dus drie pretparken bij.