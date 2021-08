Miragica

Gesloten pretpark in Italië getroffen door brand

Het gesloten Italiaanse attractiepark Miragica is afgelopen week getroffen door een brand. Aan de rand van het terrein, in de buurt van de voormalige personeelsingang, brak in de nacht van donderdag op vrijdag een grote brand uit. In een korte video is een enorme vlammenzee te zien.



Miragica ging eind 2018 dicht vanwege financiële problemen. De attracties zijn blijven staan. Volgens berichten van regionale media heeft het vuur de attracties zelf niet bereikt. Er zou achtergelaten afval en kreupelhout in brand zijn gevlogen.

In het pretpark, gelegen in Zuidoost-Italië, staan onder meer een lanceerachtbaan, een waterbaan, een twister coaster, een disk'o coaster en een vrijevaltoren. Er is vooralsnog geen nieuwe bestemming voor gevonden. Door vandalisme en gebrek aan onderhoud zijn de attracties niet meer in goede staat.