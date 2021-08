Southport Pleasureland

Engels pretpark vraagt vergunning aan voor 35 meter hoge achtbaan

Het Engelse pretpark Southport Pleasureland maakt plannen voor de bouw van een spectaculaire achtbaan. Er is een vergunning aangevraagd voor een 35 meter hoge rollercoaster met een verticale kettinglift en vier inversies.



Het gaat om een 681 meter lange achtbaan van het type lightning van de Italiaanse fabrikant Zamperla. Dat is een nieuwe uitvoering van het bestaande thunderbolt-model. Er bestaan al drie gelijkaardige banen: twee in de Verenigde Staten en één in Zuid-Korea.

De nieuwe achtbaan in Engeland moet een topsnelheid halen van 90 kilometer per uur. Een ritje bestaat uit een loodrechte vrije val, een 30 meter hoge looping, een 25 meter hoge zero-g roll, een dive loop en een kurkentrekker. De attractie beslaat een oppervlakte van 260 bij 15 meter.



Eigendom

Southport Pleasureland, geopend in 1913, is sinds 2007 eigendom van Norman Wallis. Hij neemt ook de dagelijkse leiding op zich. Er staan momenteel vier rollercoasters, waarvan drie kinderachtbanen en een loopingachtbaan van de Italiaanse leverancier Pinfari.