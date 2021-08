Disneyland Paris

Disneyland Paris opent winkel speciaal voor abonnementhouders

Disneyland Paris heeft vanaf vandaag een souvenirwinkel speciaal voor abonnementhouders. The Storybook Store in het Disneyland Park is de komende tijd exclusief geopend voor abonnees. Zij zijn welkom op vrijdagen, zaterdagen en zondagen van 12.00 tot 18.00 uur.



Het aanbod van de winkel bestaat uit souvenirs die populair zijn bij jaarkaarthouders, aangevuld met exclusieve producten en speciale aanbiedingen. Voorbeelden zijn schilderijtjes die tussen 1992 en 2019 in Disney's Hotel New York hingen, vóór de komst van het Marvel-thema.

Verder zijn er nostalgische items verkrijgbaar uit het Euro Disney-tijdperk, zoals T-shirts, mokken en sleutelhangers. The Storybook Store bevindt zich op Town Square, het plein achter treinstation Main Street Station. Het gaat om een tijdelijk initiatief.



Voorwaarden

Bezoekers moeten bij de ingang hun Disney-pas laten zien. De vier abonnementsvormen van Disneyland Paris heten Discovery (179 euro), Magic Flex (259 euro), Magic Plus (299 euro) en Infinity (449 euro). Elke pas heeft andere voorwaarden.