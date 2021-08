Diergaarde Blijdorp

Het Echte Leven in de Dierentuin zwaait af met een miljoen kijkers

Het derde seizoen van Het Echte Leven in de Dierentuin, de tv-serie over het reilen en zeilen bij Diergaarde Blijdorp, werd gisteren afgesloten met ruim een miljoen kijkers. Naar de seizoensfinale op NPO 1 keken zaterdagvond gemiddeld 1.037.000 mensen, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.



Daarmee was het niet de meest bekeken aflevering van het seizoen. Die werd uitgezonden op zaterdag 24 juli, toen er 1.070.000 personen aan de buis gekluisterd zaten.

Gemiddeld was Het Echte Leven in de Dierentuin de afgelopen weken goed voor 1.014.000 kijkers. Vaak moest het populaire programma op kijkcijfergebied alleen de avondjournaals voor laten gaan.



Gorilla's

De eerste twee seizoenen van Het Echte Leven in de Dierentuin, uitgezonden in 2019 en 2020, speelden zich af in Ouwehands Dierenpark. Voor het derde seizoen verhuisden de makers naar het Rotterdamse dierenpark. In de laatste aflevering ging het onder meer over olifanten en gorilla's.