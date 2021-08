Plopsa Group

Plopsa ontwikkelt eigen versie van Monopoly: 'Stel jouw ideale Plopsa-park samen'

De Plopsa Group ontwikkelt een eigen versie van het beroemde gezelschapsspel Monopoly. In de zomer van 2022 verschijnt Monopoly Plopsa, dat in het teken staat van de attracties in de verschillende Plopsa-parken.



"Monopoly Plopsa is de ideale manier om met het hele gezin de leukste Plopsa-attracties te verkennen", luidt de promotietekst. "Koop jouw favoriete achtbaan, molen, glijbaan of waterattractie en stel zo jouw ideale Plopsa-park samen. Deze Monopoly-versie bundelt de allerleukste elementen uit alle Plopsa-parken."

Plopsa heeft momenteel zes attractieparken en twee zwembaden in België, Nederland, Duitsland en Polen. Op dit moment wordt gebouwd aan Majaland Warsaw (Polen), Majaland Praha (Tsjechië) en Plopsa Station Antwerp (België). Die drie nieuwe parken worden ook alvast opgenomen in Monopoly Plopsa.



Stemmen

De Plopsa-editie van Monopoly gaat 50 euro kosten. Op de website monopolyplopsa.be kunnen geïnteresseerden stemmen op hun favoriete attractie. Naar aanleiding van de resultaten wordt de invulling van het spelbord bepaald. Via die site kan het spel ook alvast besteld worden.



Voor het project wordt samengewerkt met promotiebureau Groep 24. Plopsa is niet de eerste partij in de pretparkwereld met een eigen Monopoly-spel: Alton Towers, Thorpe Park, Heide Park, Gardaland, Energylandia en de Efteling gingen de Vlaamse groep de afgelopen jaren al voor.