Walibi Holland

Walibi Holland biedt onderdelen aan van oude houten achtbaan Robin Hood

Walibi Holland verkoopt tastbare herinneringen aan de verdwenen houten rollercoaster Robin Hood. Van de achtbaan, die in 2019 gebruikt werd als basis voor de nieuwe hybrid coaster Untamed, zijn nog enkele onderdelen bewaard gebleven. Ze worden nu aangeboden in een souvenirwinkel.



Het gaat om houten blokken, kettingschakels en grote bouten van Robin Hood. Een schakel van de kettinglift kost 150 euro. Voor een bout moet 65 euro neergeteld worden. Fans die een houten blok mee naar huis willen nemen, zijn 25 euro kwijt. "Er is een beperkte voorraad", vertelt een woordvoerster.

Walibi organiseerde in het voorjaar van 2019 een veiling waarbij fans konden bieden op onderdelen van Robin Hood. Naast de eerder genoemde items werden toen ook bijvoorbeeld wielen, borden, kettinghaken en karretjes geveild. De opbrengst ging naar het goede doel.



Webshop

Enkele maanden later bleek dat er nog wat onderdelen overgebleven waren. Om die te slijten, lanceerde Walibi een speciale webshop.



Nu, ruim twee jaar later, zijn kennelijk nog steeds niet alle Robin Hood-restanten verkocht. Geïnteresseerden kunnen terecht in de W.A.B Shop. Dat is de grote souvenirwinkel in de overdekte Hall of Fame, bij de uitgang van lanceerachtbaan Xpress: Platform 13. Er zijn sinds kort ook wielen te koop van de achtbanen Condor, Xpress en Speed of Sound.