Walibi Holland

Nieuwe lading achtbaanwielen gearriveerd in souvenirwinkel Walibi Holland

Goed nieuws voor pretparkfans die een origineel achtbaanwiel op de kop willen tikken: in Walibi Holland is een nieuwe lading wielen gearriveerd. Het pretpark startte in juni met het verkopen van oude wielen van de rollercoasters Xpress: Platform 13 en Goliath. Dat bleek een groot succes.



Binnen een mum van tijd waren alle beschikbare wielen - voor 75 euro per stuk - uitverkocht. Nu is in souvenirwinkel W.A.B Shop een nieuwe partij te vinden. Het gaat om kleinere wielen, afkomstig van de achtbanen Condor, Xpress en Speed of Sound.

De kleinere exemplaren worden verkocht voor 40 euro per stuk. Ze liggen in een etalagekast aan de zijkant van de winkel, bij de uitgang van lanceerachtbaan Xpress. Medewerkers kunnen vertellen welk wiel van welke achtbaan afkomstig is.



Op aanvraag

De grote wielen van 75 euro zijn op dit moment alleen nog op aanvraag beschikbaar. Wie daarin geïnteresseerd is, kan in de shop een naam en telefoonnummer achterlaten. Omdat het initiatief aanslaat, is Walibi van plan om de komende periode meer achtbaanonderdelen te gaan aanbieden.