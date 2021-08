Nieuws

Phantasialand en Movie Park Germany lenen zich voor vaccinatiecampagne

Phantasialand en Movie Park Germany zetten zich in om vaccinaties te promoten. De twee pretparken in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen geven bezoekers op geselecteerde dagen de kans om zich gratis te laten vaccineren.



"Wij steunen de landelijke vaccinatiecampagne", laat Phantasialand weten. Duitse bezoekers vanaf 16 jaar kunnen zich op 6 augustus tussen 17.00 en 19.00 uur laten prikken met Pfizer, Moderna of Janssen.

Dat gebeurt in evementenlocatie Stock's, op vertoon van een identiteitsbewijs. Phantasialand is blij op deze manier te kunnen bijdragen aan het beëindigen van de coronacrisis. "Op deze manier komen we allemaal een heel stuk dichterbij het einde van de pandemie."



Vaccinatiebus

Movie Park Germany organiseerde al speciale prikdagen op 20 en 31 juli. Toen stopte een regionale vaccinatiebus bij de hoofdingang van het attractiepark, met Pfizer-vaccinaties. Daarbij komen ook jongeren vanaf 12 jaar in aanmerking voor een vaccin, mits ze begeleid worden door hun ouders.



Vanwege de geldende coronaregels in de deelstaat mogen Movie Park en Phantasialand momenteel alleen bezoekers binnenlaten op vertoon van een test-, genezings- of vaccinatiebewijs.