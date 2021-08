Madurodam

Thema-avond in Madurodam: 'Kinderen achter de knoppen'

Madurodam organiseert een thema-avond die volledig in het teken staat van kinderen. Vanavond hebben kinderen het voor het zeggen in het Haagse themapark, vertelt een woordvoerster aan Looopings. Ze mogen bijvoorbeeld het startsein geven voor een attractie.



Het evenement, dat duurt van 18.30 tot 22.00 uur, wordt Kids Take-over genoemd. Deelnemers ontvangen een bucketlist bij de entree. Daarop staan tien activiteiten die ze gedurende de avond kunnen afstrepen, zoals een attractie starten, zelf slush tappen of een boodschap overbrengen over de intercom.

"Alles volgens de veiligheidseisen en onder begeleiding", legt een voorlichtster uit. Madurodam bestaat naast de bekende miniatuurstad uit zes overdekte attracties: Zo Groot Is Oranje, Hof van Nederland, Het Verhaal van George, Nieuw Amsterdam, Waterwolf en The Flying Dutchman.



Overnachting

Voor de avondopenstelling zijn gratis kaarten uitgedeeld. In juli werd een exclusieve overnachting in Madurodam aangeboden. Daar kwamen zo veel reacties op - ruim 3750 - dat besloten werd om onder de aanmeldingen deze extra ervaring aan te verloten.