Europa-Park

Dagje Europa-Park voortaan 's zomers en 's winters even duur

Europa-Park hanteert voortaan 's zomers en 's winters dezelfde entreeprijzen. Voorheen maakte het Duitse attractiepark op het gebied van tarieven onderscheid tussen het zomer- en winterseizoen: in de winter betaalden bezoekers minder. Daar komt in 2021 een einde aan.



De huidige toegangsprijs van 55 euro in het laagseizoen en 60 euro in het hoogseizoen wordt ook na de zomer gehanteerd. Zo zijn bezoekers in de herfstvakantie en in de kerstvakantie 60 euro kwijt. Op andere dagen kost een kaartje 55 euro.

Europa-Park heeft de afgelopen jaar flink geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat nagenoeg alle attracties operationeel kunnen zijn in de wintermaanden, waaronder mega coaster Silver Star. Zelfs waterachtbaan Poseidon en boomstambaan Tiroler Wildwasserbahn gaan tegenwoordig open, mits de weersomstandigheden het toelaten.



SuperSplash

Alleen waterachtbaan Atlantica SuperSplash en wildwaterbaan Fjord Rafting blijven dicht. Ter compensatie zijn er wel verschillende winterattracties, waaronder een gigantisch reuzenrad en een schaatsbaan.



Het pretpark in Zuid-Duitsland is van plan om dit jaar voor het eerst niet dicht te gaan tussen het zomer- en winterseizoen. Tijdens de overgangsperiode tussen Halloween en Kerstmis moet het nieuwe evenement Hallowinter plaatsvinden: een combinatie van beide feesten.



Coronasluiting

Hallowinter stond vorig jaar al op de planning, maar toen gooide een coronasluiting roet in het eten. Uiteindelijk werd het hele winterseizoen noodgedwongen geschrapt.