Energylandia

Energylandia introduceert gratis Fast Pass-rij bij vier attracties

Attractiepark Energylandia in Polen heeft tegenwoordig een gratis voorrangssysteem. Bezoekers kunnen bij vier verschillende achtbanen één keer per dag een Fast Pass scoren. Daarmee is het mogelijk om de reguliere wachtrij over te slaan.



Er wordt gewerkt met Fast Pass-automaten bij hybrid coaster Zadra, mega coaster Hyperion, suspended coaster Mayan en launch coaster Abyssus. Bezoekers halen daar een kaartje met een tijdstip door hun entreebewijs te scannen.

Zo'n Fast Pass-ticket blijft twintig minuten geldig; van tien minuten vóór het getoonde tijdstip tot tien minuten erna. Bij de vier genoemde attracties is een aparte Fast Pass-ingang aangelegd.



Zeventien

Energylandia is het pretpark met de meeste achtbanen van Europa. Er staan er maar liefst zeventien. Daarmee houdt de eigenzinnige Poolse bestemming de concurrentie op afstand. De nieuwste exemplaren, Abyssus en Ekipa Light Explorers, openden afgelopen maand.