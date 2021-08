Walibi Holland

Foto's: zwanen versperren de weg in Walibi Holland

Walibi Holland heeft vanmiddag een wandelpad moeten afsluiten vanwege een groep zwanen. Twee zwanen en hun jongen bivakkeerden een tijdlang op het pad tussen de overdekte locatie Hall of Fame en W.A.B Plaza.



Dat is het plein bij boomerang coaster Speed of Sound. Volgens een omstander gedroegen de dieren zich agressief. Om te voorkomen dat ze bezoekers zouden aanvallen, hielden medewerkers voorbijgangers tegen.

Zwanen zijn berucht om hun agressiviteit. Ze schuwen het niet om mensen aan te vliegen als ze te dichtbij komen. Uiteindelijk hebben personeelsleden van Walibi de watervogels met behulp van dranghekken richting een vijver kunnen leiden. Daarna kon het pad weer opengesteld worden.