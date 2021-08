Walibi Holland

Eerste werkzaamheden voor Walibi's Halloween Fright Nights gestart

In Walibi Holland zijn de eerste tekenen van de Halloween Fright Nights zichtbaar. Op de plek van de oude kartbaan worden houten constructies gebouwd. Naar verluidt wordt het terrein van de kartbaan komend najaar gebruikt voor een nieuwe halloweenbeleving.



Een woordvoerster kan nog niet zeggen wat er precies gaat komen. De campagne rond de Fright Nights moet binnenkort van start gaan. Normaal gesproken begint de opbouw van het populaire evenement pas in september.

De kartbaan is sinds 2018 gesloten naar aanleiding van een ongeluk. Walibi wil het parkdeel op den duur transformeren naar een gebied voor families, vertelde een voorlichtster in juni.



Maatregelen

De Halloween Fright Nights staan op de planning voor twaalf dagen in de periode van zaterdag 9 tot en met zondag 31 oktober. Het is de vraag of Walibi het aandurft om in de nasleep van de coronacrisis een volledig halloween-evenement neer te zetten, of dat er gekozen moet worden voor een aangepaste corona-editie met een beperkt aanbod en maatregelen.