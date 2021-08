Walibi Holland

Video: Eddie de Clown is terug voor Halloween Fright Nights 2021

De campagne voor de Halloween Fright Nights 2021 gaat van start. Walibi Holland deelt vandaag een mysterieuze video met mascotte Eddie de Clown. Hij is bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe halloweenseizoen, als hij ergens door uit zijn concentratie wordt gehaald.



Vervolgens vallen de lampen uit en draait Eddie zich om, maar hij ziet niks. Een woordvoerster liet eerder al weten dat het thema van de Fright Nights dit jaar te maken heeft met "duisternis". "Een duistere kracht houdt het attractiepark én vakantiepark Walibi Village in zijn greep", zei ze.

De teaservideo duurt zo'n halve minuut. Op het bureau van de clown ligt een blaadje met de tekst Eddie Kill House. De mascotte speelt met poppetjes van onder meer boerderijdieren.



Enquête

Het filmpje verraadt ook dat de naam van het populaire evenement in 2021 gewoon Halloween Fright Nights blijft. Eerder dit jaar liet Walibi middels een enquête weten dat overwogen werd om in coronatijd een andere term te hanteren. De opties waren onder meer Darkness Is Here, Darkness Takes Over en Darkness Descends.



De Halloween Fright Nights moeten plaatsvinden op twaalf dagen tussen 9 en 31 oktober. Over coronamaatregelen en -beperkingen heeft het pretpark nog niets bekendgemaakt. Vorig jaar werd het evenement al na twee dagen stopgezet vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen.