Efteling

Efteling gaat exterieur Spookslot voorlopig niet herstellen vanwege 'financiële terughoudendheid'

De Efteling heeft nog geen plannen om de buitenkant van het Spookslot op te knappen. Een deel van het exterieur van het 43 jaar oude spookkasteel werd ruim een jaar geleden verwijderd. Het decor moet hersteld worden, maar daar wordt waarschijnlijk mee gewacht tot na de coronacrisis.



Op de plek van een halve boog, bovenaan de façade, is nu alleen nog gaaswerk met bakstenen zichtbaar. De oorzaak? "Bij het Spookslot zijn beperkte onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan het dak", zegt een woordvoerder. Het gebouw is volgens hem verder niet in slechte staat.

De Efteling wacht met het herstellen van het decorstuk om geld te besparen. "Door de financiële terughoudendheid kijken we in het onderhoud kritisch naar wat we wel en niet doen", legt de voorlichter uit. "Uiteraard controleren we alle gebouwen nauwkeurig en voeren we, indien nodig, werkzaamheden uit."



Piraña

Hetzelfde gebeurde eerder al bij wildwaterbaan Piraña. Daar moesten afgelopen voorjaar rotsen verwijderd worden vanwege instortingsgevaar. Uit financiële overwegingen zet de Efteling voorlopig geen nieuwe rotsen neer.



Het Spookslot was eind juli enkele dagen gesloten voor onderhoud, maar toen lag de focus op de techniek van de show zelf. Verder werd de tribune voorzien van een nieuwe vloer en is de put op het plein voor de attractie opnieuw opgemetseld.