Bobbejaanland

Achtbaan Bobbejaanland weer open na vervangen onderdeel

De hangende achtbaan The Dreamcatcher in Bobbejaanland is weer open na werkzaamheden. Bij de rollercoaster werd gisteren een enorme kraan gespot. Technici waren aan het werk op de top van de 25 meter hoge liftheuvel.



De reductiekast van de attractie moest vervangen worden, bevestigt een woordvoerster aan Looopings. Dat is inmiddels gebeurd. Vandaag kan The Dreamcatcher opnieuw in gebruik genomen worden, hetzij voorlopig wel met één van de twee treinen.

The Dreamcatcher opende in 1987 als Air Race. Bezoekers hangen onder de rail. Vijftien jaar geleden werden de treinen vervangen en kreeg de achtbaan de huidige naam. In Bobbejaanland is momenteel alleen 4D-simulator The Forbidden Caves buiten gebruik, als onderdeel van de coronabeperkingen.