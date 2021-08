Beekse Bergen

Brandweer massaal uitgerukt na kortsluiting in Beekse Bergen

De brandweer is maandagavond rond 21.20 uur met veel materieel uitgerukt richting Safaripark Beekse Bergen. Aanleiding was kortsluiting in een meterkast op het dienstterrein, waar de kantoren van het park zijn gevestigd. Daarbij ontstond wat rookontwikkeling.



Op het vakantiepark van Beekse Bergen was in juni sprake van een gigantische brand, waarbij een horecacomplex volledig in vlammen opging. In het voorjaar van 2020 werd brand gesticht ín het Brabantse dierenpark. Tien dieren kwamen daarbij om het leven.

Met die gebeurtenissen nog vers in het geheugen, stond de brandweer uiteraard op scherp. Er kwamen heel wat brandweerwagens ter plaatse. Ook een Officier van Dienst werd opgeroepen. Uiteindelijk was van een echte brand geen sprake.



Stroom afgesloten

"Onze technische dienst heeft de stroom afgesloten", weet een woordvoerster. "De brandweer heeft nog wat controles gedaan en is daarna weer vertrokken." Daarmee was de kous af. "Alles doet het weer."



Safaripark Beekse Bergen is in het hoogseizoen dagelijks geopend tot 21.00 uur voor zomerfestival Somer by Beekse Bergen. Dat duurt nog tot en met zondag 5 september.