Liseberg

Directeur Zweeds pretpark schrijft frustraties van zich af: 'Zelfvertrouwen kwijtgeraakt'

Het is niet makkelijk om een pretpark te runnen dat bijna anderhalf jaar gesloten is geweest. Daarover vertelt Andreas Andersen, de directeur van het Zweedse attractiepark Liseberg. Liseberg was van begin 2020 tot het voorjaar van 2021 dicht vanwege de strenge Zweedse coronaregels voor pretparken.



De boel weer opstarten is makkelijker gezegd dan gedaan, beschrijft Andersen op zijn persoonlijke blog. "Bij Liseberg is ons zomerseizoen al bijna twee maanden in volle gang", aldus de directeur. "Wat tegenviel, is dat het moeilijk was om te heropenen. Echt moeilijk."

Volgens Andersen heeft het bedrijf aan kracht verloren doordat de poorten zeventien maanden noodgedwongen gesloten bleven. "Bij Liseberg ben ik altijd ontzettend trots geweest op onze operationele kwaliteiten op het gebied van service, souvenirs, eten en drinken, onderhoud en veiligheid."



Spiergeheugen

Die kwaliteiten hebben een flinke dreun opgelopen. De directeur vergelijkt het met een constant draaiende motor, die plotseling is stilgevallen. "Organisaties als de onze zijn niet gemaakt om stil te staan. En bij een onderbreking zijn de gevolgen veel groter dan je op het eerste gezicht zou denken. Bij Liseberg zijn we de afgelopen anderhalf jaar niet alleen collega's of competenties kwijtgeraakt, maar ook iets wat ik spiergeheugen noem. Evenals ons zelfvertrouwen."



Andersen heeft er vertrouwen in dat het park stap voor stap terugkeert naar het oude niveau. Liseberg wordt elke dag iets beter, zegt hij. "Maar het zal tijd kosten om de kracht die we ooit hadden weer op te bouwen."