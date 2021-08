Disneyland Paris

Vervanger van FastPass-systeem Disneyland Paris gelanceerd: 8 tot 15 euro om één wachtrij over te slaan

Disneyland Paris heeft vandaag officieel het nieuwe betaalde voorrangssysteem Disney Premier Access geïntroduceerd. Bezoekers die de wachtrij bij een attractie willen overslaan, kunnen voortaan niet meer gebruikmaken van het gratis FastPass-concept.



Het nieuwe systeem, dat werkt met behulp van de officiële app van Disneyland Paris, kost 8 tot 15 euro per persoon per attractie. In de app staan voor acht attracties de eerstvolgende beschikbare tijdsloten en de actuele tarieven, die dagelijks kunnen wisselen.

Na het selecteren van een attractie en een tijdvak kunnen bezoekers aangeven hoeveel personen uit het gezelschap van Premier Access gebruik willen maken. Betalen werkt met behulp van Mastercard, Visa, CB of American Express.



Peter Pan's Flight

Disney Premier Access wordt gehanteerd bij zes attracties in het Disneyland Park (Big Thunder Mountain, Peter Pan's Flight, Buzz Lightyear Laser Blast, Star Wars Hyperspace Mountain, Star Tours: The Adventures Continue en Autopia) en twee attracties in het Walt Disney Studios Park (Ratatouille: The Adventure en The Twilight Zone Tower of Terror).



Bij de bewuste attracties zijn alle verwijzingen naar FastPass de afgelopen weken verwijderd. Er kwamen nieuwe borden in stijl van de attracties, met de nieuwe term erop. Wie geen app heeft, kan zich wenden tot medewerkers bij de servicebalies in de Disney-parken.



Capaciteit

Het concept werd de afgelopen twee dagen al getest. Vandaag vond de officiële lancering plaats. Doordat Premier Access vooralsnog door minder bezoekers wordt gebruikt dan de oude FastPass, blijft de reguliere wachtrij korter dan voorheen. Slechts een klein deel van de capaciteit is momenteel gereserveerd voor Premier Access.