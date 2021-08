Disneyland Paris

Foto's: enorme tak afgebroken in Disneyland Paris

Een gigantische tak heeft vanochtend voor een penibele situatie gezorgd in Disneyland Paris. In themagebied Fantasyland brak plotseling een deel van een boom af. Volgens een ooggetuige stond er op dat moment een groepje bezoekers onder.



"De tak raakte een gezin en een kinderwagen met een kind", vertelt een omstander aan Looopings. Het incident liep met een sisser af: van verwondingen was geen sprake. "Het kind zat later weer bij de ouders op de arm. Er kwamen ook geen EHBO'ers ter plaatse."

Na het voorval werd het gebied afgezet. Inmiddels zijn medewerkers bezig om de enorme tak in kleinere stukken te zagen en op te ruimen. De gespleten boom bevindt zich tussen Peter Pan's Flight en restaurant Au Chalet de la Marionnette.



Torenspits

Het heeft afgelopen nacht flink gestormd in de omgeving van Disneyland. Enkele jaren geleden kwam nog een torenspits van het kasteel van Doornroosje naar beneden, door de harde wind. Toen werden er geen bezoekers geraakt.