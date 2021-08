Het Arsenaal Vlissingen

Zeeuws piratenpark Het Arsenaal gaat definitief dicht

Het overdekte pretpark Het Arsenaal in Vlissingen sluit komend najaar definitief de deuren. De Zeeuwse trekpleister is vanaf 1 oktober 2021 dicht, bevestigt een woordvoerster aan Looopings. Het pand wordt getransformeerd tot een hotel met vijftig kamers.



Het Arsenaal opende in 1993. De maritieme attractie wordt gepresenteerd als "piratenpark en zeeaquarium". Naast verschillende aquaria zijn er onder meer exposities, speelgebieden, walkthroughs, een theater, een schietkraam, een scheepssimulator en een 45 meter hoge uitkijktoren te vinden.

Het complex is eigendom van vastgoedbedrijf AVV Beheer. Volgens directeur Monique van Velzen zijn de attracties vandaag de dag verouderd. Ze moeten vernieuwd worden, maar daar heeft de eigenaar geen kaas van gegeten. Daarom is ervoor gekozen om het gebouw een volledig nieuwe functie te geven.



Dieren

Begin volgend jaar moet de verbouwing beginnen. Het hotel kan dan in 2023 geopend worden. Voor de dieren in de aquaria wordt een nieuwe bestemming gezocht. Wat er met de uitkijktoren gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.