Plopsaland De Panne

Foto's: nieuwe decorstukken gearriveerd voor Tomorrowland-achtbaan in Plopsaland

De nieuwe achtbaan The Ride to Happiness in Plopsaland De Panne is nog niet helemaal af. Het Vlaamse attractiepark wachtte nog op verschillende decoratieve elementen. Die zijn inmiddels gearriveerd. Ze liggen op de parkeerplaats, klaar om gemonteerd te worden.



Spinning coaster The Ride to Happiness staat in het teken van muziekfestival Tomorrowland. Voor de attractie werd een themagebied ontwikkeld dat oogt als een dromerige fantasiewereld in steampunkstijl. Tandwielen en andere industriële objecten worden gecombineerd met bijvoorbeeld bladeren, bloemen en vlinders.

Bij het gebied moet een grote boog komen met het Tomorrowland-symbool erop. Ook liggen er onderdelen van lantaarns klaar, blijkt uit foto's van die een Franse pretparkfan op Instagram plaatste.



Suezkanaal

De officiële opening van The Ride to Happiness is al achter de rug. Volgens Plopsa ontbraken de decoraties nog vanwege transportproblemen. Die zouden veroorzaakt zijn door de blokkade van het Suezkanaal door een vastgelopen schip, eerder dit jaar.



Vorige maand werd onverwachts een groot decorstuk vervangen. Men was niet tevreden over de initiële uitvoering.