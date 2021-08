Efteling

Efteling noemt racisme bewust niet als reden voor aanpassen Monsieur Cannibale, zegt kenner

Als de Efteling toegeeft dat Monsieur Cannibale aangepast wordt vanwege klachten over racisme, dan is het einde zoek en keren activisten zich massaal tegen andere Efteling-attracties. Dat denkt pretparkdeskundige Erwin Taets. Hij noemt Fata Morgana, het Volk van Laaf en het Sprookjesbos als mogelijke nieuwe doelwitten van actievoerders.



Want ook in die attracties kun je met niet al te veel moeite racisme of discriminatie zien, legt Taets uit in een aflevering van de podcast Ochtend in Pretparkland. Hij spreekt over "het orka-effect", een verwijzing naar de aanhoudende kritiek op het houden van orka's in dierenparken.

"Iedereen weet dat orka's in dierenparken eigenlijk niet thuishoren", aldus Taets. "Zelfs de mensen bij SeaWorld weten dat. Maar wat het probleem is: als een park gaat zeggen: oké, we snappen het, jullie hebben gelijk, we doen die orka's weg, dan gaan die dierenactivisten denken: oké, onze acties hebben geholpen."



Olifanten

Actievoerders zullen vervolgens gaan demonstreren tegen het houden van bijvoorbeeld dolfijnen en olifanten, in de hoop nog meer succes te boeken. "Het is een speelveld dat steeds groter en groter wordt. Als je daar eenmaal aan begint, kun je er niet meer mee stoppen. En dat is een groot probleem."



De Efteling zit in hetzelfde schuitje, denkt de kenner. Zodra het park erkent dat een bepaalde attractie veranderd moet worden vanwege het racistische of discriminerende aspect, ruiken activisten bloed.



Diversiteit

"Als je dat doet, dan staan de volgende keer mensen te jammeren bij de Efteling omdat Fata Morgana ook niet kan." Taets noemt de representatie van de Arabische cultuur en de positie van vrouwen als mogelijke pijnpunten. "En eigenlijk kan Carnaval Festival ook niet meer. Ja, de ergste karikaturen zijn eruit, maar laten we heel eerlijk zijn: Europa wordt bijvoorbeeld als een soort uniek wit land voorgesteld, waar eigenlijk geen enkele vorm van diversiteit in aanwezig is."



Om nog maar te zwijgen over het Volk van Laaf en het Sprookjesbos. "Als je kijkt hoe vrouwen en hoe ze gepresenteerd worden, dan is het als moederfiguren. Er is maar één vrouw in het Lavenlaar en die moet zich bezighouden met de baby's. Er is maar één vrouw in het Kabouterdorp en die moet zich bezighouden met de was doen, terwijl de mannetjeskaboutertjes lekker lui gaan vissen of uit het raampje staren."



Sindbad de Zeeman

Al met al begrijpt de podcastpresentator wel dat de Efteling ervoor kiest om een andere reden te verzinnen voor het weghalen van Monsieur Cannibale. Het sprookjespark zegt dat de kookpottenmolen een ander thema krijgt om beter in de omgeving te passen. Er wordt een nieuw themagebied ontwikkeld dat in het teken staat van Sindbad de Zeeman.



Taets: "Men moest van dat beeld af daar in het midden. En men wilde er alles aan doen om te vermijden dat men moest toegeven aan de vele kritiek rond racisme."