Avonturenpark Hellendoorn

Video: achter de schermen bij de langste wildwaterbaan van Nederland

De langste wildwaterbaan van Nederland bevindt zich in Avonturenpark Hellendoorn: Sungai Kalimantan. In een nieuwe videoreportage wordt getoond hoe de attractie precies werkt. YouTube-kanaal Theme Park Science mocht een kijkje nemen bij het opstarten van de baan en de watereffecten.



In de minidocumentaire van ruim twaalf minuten legt presentator Danny van der Weel uit wat ervoor nodig is om Sungai Kalimantan te laten draaien. Hij krijgt hulp van ingenieur Jurnan Schilder van de Universiteit Twente, die berekent hoe je balken en machines kunt inzetten om zo hoog mogelijke golven te creëren.

Sungai Kalimantan, gepend in 1997, is een rapid river van 480 meter lang. Bezoekers zitten in ronde bootjes met zes zitplaatsen. Ze passeren onder meer stroomversnellingen, fonteinen, een grote waterval en een tunnel.