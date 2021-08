Attractiepark Toverland

Superfan (28) woont drie weken op de Toverland-camping

Dio Deegenaars kan geen genoeg krijgen van Toverland. De 28-jarige superfan is zelfs zó gek op het Limburgse attractiepark dat hij er onlangs wekenlang verbleef. Hij woonde maar liefst drie weken achter elkaar in een ToverTent op de Toverland-camping, het Pop-Up Summer Camp.



Deegenaars bezocht Toverland voor het eerst in 2013. Toen hij in 2019 terugkeerde, was hij helemaal verkocht. Sindsdien heeft hij een abonnement. "Door de thematisering en de mensen die er werken, voel ik me echt thuis", vertelt de liefhebber in een interview.

Maar drie volle weken in je eentje op de camping staan, gaat natuurlijk wel erg ver. Toch heeft de fan zich niet verveeld. "Het valt me totaal niet tegen, omdat ik het heel fijn vind om hier te zijn. Elke dag is ook weer anders: soms geniet je vooral met een ijsje of een drankje in Port Laguna en soms wil je juist zo veel mogelijk attracties doen."



Herinneringen

Veel medewerkers beginnen Deegenaars inmiddels te herkennen. "Ook spreek ik af en toe andere gasten. Zo ben ik eens gevraagd om mee te eten op de camping en ben ik met anderen naar het park geweest. Dat zijn hele leuke herinneringen."



Deegenaars is inmiddels teruggekeerd naar zijn woonplaats; het Zuid-Hollandse Spijkenisse. Hij kijkt naar eigen zeggen alweer uit naar het halloweenseizoen, dat over ruim twee maanden begint. Het Pop-Up Summer Camp van Toverland staat er nog tot en met zondag 5 september.