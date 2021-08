Attractiepark Toverland

Video: nog steeds Toverland-muziek in Duits pretpark

Het Duitse pretpark Funny-World trekt zich weinig aan van een verzoek van Toverland. Een jaar geleden vroeg het Limburgse attractiepark aan Funny-World om geen Toverland-muziek meer te draaien. Het management ging daarmee akkoord, maar nu worden er toch weer Toverland-melodieën afgespeeld.



Dat ontdekte een oplettende fan. Hij hoorde tijdens een bezoek aan Funny-World, gelegen in deelstaat Baden-Württemberg, tot zijn verbazing plotseling de muziek van Toverland-fonteinenshow Katara.

Toverland vindt het vervelend als andere partijen muziek gebruiken die speciaal gecomponeerd is voor het themapark in Sevenum. Funny-World had daar vorig jaar "alle begrip voor", zei een woordvoerster destijds. Het zou "geen enkel probleem zijn" om de Toverland-soundtracks te schrappen uit het repertoire.



Vergissing

Kennelijk is dat toch niet gebeurd. De voorlichtster van Toverland klimt nu opnieuw in de pen, vertelt ze aan Looopings. "Wellicht is er sprake van een vergissing. We hebben ons verzoek opnieuw bij de bedrijfsleider van het park neergelegd, in de hoop dat er dit keer wel gehoor aan wordt gegeven."