Ouwehands Dierenpark Rhenen

Roken in Ouwehands Dierenpark mag alleen nog in vier rookzones

Ouwehands Dierenpark heeft de regels met betrekking tot roken aangescherpt. In het verleden mochten bezoekers in de buitenlucht overal een sigaret opsteken. Nu hanteert de dierentuin een rookverbod, met uitzondering van vier aparte rookzones.



Dat bevestigt een woordvoerster aan Looopings. "In ons park komen veel ouders met kinderen en wij vinden het belangrijk dat kinderen zo veel mogelijk rookvrij kunnen opgroeien", vertelt ze.

Wie toch wil roken, kan daarvoor alleen nog terecht op het entreeplein, bij het Jungle Restaurant, naast het Onky Donky Huis en in de buurt van het overdekte speelgebied RavotAapia.



Plattegrond

Het park heeft de verandering, die werd doorgevoerd tijdens de coronasluiting, niet aan de grote klok gehangen. De nieuwe rookregels worden wel vermeld op de website van het park. Verder staan de rookplekken aangegeven op de actuele plattegrond.



Veel Nederlandse dierentuinen gingen Ouwehands de afgelopen jaren al voor, waaronder Burgers' Zoo, Apenheul, Wildlands Adventure Zoo Emmen, DierenPark Amersfoort en Artis.