Diergaarde Blijdorp

'Tv-serie Het Echte Leven in de Dierentuin moet dieren niet vermenselijken'

Het is jammer dat de populaire tv-serie Het Echte Leven in de Dierentuin ervoor kiest om zo te focussen op de emoties en gevoelens van dieren. Dat zegt Adriaan van Bleiswijk, presentator van de dierentuinpodcast Zoo Inside. Hij noemt het een "gemiste kans" dat de tv-makers de dieren voortdurend vermenselijken.



Het derde seizoen van Het Echte Leven in de Dierentuin, opgenomen in Diergaarde Blijdorp, wordt op zaterdagavonden uitgezonden op NPO 1. In de afleveringen staan de karakters van de dieren centraal. Zo wordt getoond hoe de Aziatische olifant Sunay "aan het puberen" is. Of hoe "gevaarlijke" komodovaranen Festus en Odin "ook een romantische kant hebben".

Het toeschrijven van menselijke gevoelens en emoties aan dieren is tegen het zere been van dierentuinkenner Van Bleiswijk. "Nederlandse dierentuin zijn de laatste tijd juist bezig om aandacht te vragen voor bijvoorbeeld natuurbehoud en fokprogramma's, in plaats van de schattige kant van dieren", vertelt hij aan Looopings.



Transporten

Het Echte Leven in de Dierentuin trekt zich weinig aan van die ontwikkeling. "Het valt tegen dat we niet meer zien van de manier waarop fokprogramma's voor bedreigde soorten worden gerund, met bijvoorbeeld de transporten van dieren of het uitzetten van dieren in het wild", aldus Van Bleiswijk.



Het kan gevaarlijk zijn om menselijke emoties toe te kennen aan dieren, denkt hij. "Want het is niet de realiteit. Kijkers bouwen een band op met een specifiek dier waar ze fan van worden, maar dat is geen gezonde situatie. Het zijn levende dieren, geen tv-personages."



Prachtige reclame

Van Bleiswijk snapt de gemaakte keuzes wel uit marketingoogpunt. "Het is natuurlijk prachtige reclame voor Blijdorp. Mensen vinden het schattig en leuk om te zien en het levert prachtige beelden op. Maar de gescripte verhaaltjes over wat de dieren zogenaamd meemaken en voelen, doen daar afbreuk aan."



En dat terwijl er volgens de deskundige genoeg interessante dingen zijn om te laten zien. "Denk aan het reilen en zeilen achter de schermen. Hoe zit met het bezoekersstromen en inkomsten? Hoe ontwikkel je nou een goed verblijf, bijvoorbeeld voor veeleisende dieren als ijsberen?"