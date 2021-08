Attractiepark Toverland

Toverland baalt van kermisattractie met muziek uit attractiepark

Toverland is niet blij met een kermisattractie waar stelselmatig muziek uit het Limburgse attractiepark gedraaid wordt. Bij de Lost Escape Adventure, een escape room, klinkt geregeld de soundtrack van bijvoorbeeld achtbaan Fenix. Die werd speciaal voor Toverland gemaakt.



"Muziek is een belangrijk onderdeel van de totaalbeleving in Toverland", legt de woordvoerster uit. "We hebben dan ook voor alle themagebieden speciale, eigen muziek laten componeren."

Het komt de laatste jaren regelmatig voor dat andere partijen de Toverland-deuntjes inzetten. Hoewel het park daar juridisch gezien weinig aan kan doen, wordt wel altijd geprobeerd om de firma's op andere gedachten te brengen.



Eindhoven

Om die reden wordt binnenkort ook contact gezocht met de Lost Escape Adventure. De kermisattractie staat momenteel in Eindhoven, op ongeveer 35 minuten rijden van Toverland.



"We zien het als een compliment dat onze muziek andere bedrijven dusdanig aanspreekt, dat ze deze ook gebruiken", aldus de voorlichtster. "Dit is echter niet de bedoeling. Wij zullen dan ook contact opnemen met de betreffende exploitant." Overigens klinkt bij de attractie ook vaak muziek uit Phantasialand.