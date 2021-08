Disneyland Paris

Geen controle: bezoekers Disneyland Paris kunnen andermans test- of vaccinatiebewijs gebruiken

De controle op test- en vaccinatiebewijzen bij Disneyland Paris is zo lek als een mandje. Bezoekers van de Disney-parken moeten sinds kort verplicht een negatief testresultaat of een vaccinatiebewijs tonen. Maar omdat medewerkers niet om identiteitsbewijzen vragen, is het een fluitje van een cent om binnen te komen met de QR-code van iemand anders.



Disneyland Paris werkt sinds 21 juli met de zogeheten pass sanitaire; de gezondheidspas. Bij de entree van het resort wordt gevraagd om een negatieve coronatest van maximaal 48 uur oud, een genezingsbewijs of een bewijs van een volledige vaccinatie. Nederlanders kunnen de QR-code in hun CoronaCheck-app gebruiken.

De regel geldt voorlopig voor iedereen vanaf 18 jaar. Disney kiest er bewust voor om niet naar identiteitsbewijzen te vragen. Wie een geldig testresultaat of vaccinatiebewijs van een ander persoon laat zien, bijvoorbeeld een screenshot dat een vriend of familielid gemaakt heeft, kan daarmee zonder problemen naar binnen wandelen.



Woordvoerders

Op informatieborden wordt vermeld dat identiteitsbewijzen wel degelijk noodzakelijk zijn, maar in de praktijk is dat niet het geval. Looopings heeft de Nederlandse en Franse communicatieafdeling van Disneyland Paris meermaals om een uitleg gevraagd, maar woordvoerders hebben de afgelopen dagen niet op de kwestie gereageerd.



Ondanks de invoering van de gezondheidspas moeten Disney-bezoekers nog wel mondkapjes dragen, zowel binnen als buiten. Ook is het de bedoeling om afstand te houden in wachtrijen. Wel is Disneyland onlangs gestopt met het houden van afstand in de attracties zelf.