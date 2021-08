Efteling

Video: Efteling verrast bezoekers met vliegende draak

De Efteling heeft een bijzondere nieuwe entertainmentact ontwikkeld. In het attractiepark 'vliegt' deze zomer een draak rond. Het groene beest wordt bereden door een ridder die is aangekleed als Joris uit het verhaal van Joris en de Draak.



De act maakt gebruik van dezelfde techniek als een 'vliegende' heks die vorig jaar werd geïntroduceerd. Dankzij een speciale constructie met nepbenen wordt de illusie gewekt dat de ridder daadwerkelijk op de rug van de draak zit.

Met een teugel houdt hij het monster in bedwang. De draak werd voorzien van een bewegende kop, grote knipperende ogen en een lange tong die uit de bek hangt. Het beest kreeg een vriendelijker uiterlijk dan de vuurspuwende draak Edna, sinds 2010 te vinden bij houten achtbaan Joris en de Draak.



Tijden

De Efteling maakt voor de act geen vaste tijden of plekken bekend. Bezoekers die de ridder en de draak tegen het lijf willen lopen, zullen dus geluk moeten hebben. In de zomer van 2019 was ridder Joris ook al in levenden lijve te ontmoeten in de Efteling, toen als levend standbeeld zonder draak.