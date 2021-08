Efteling

Coronaschermen Efteling zitten vol gaten: 'Druk bezig om te herstellen'

De coronaschermen die de Efteling vorig jaar heeft neergezet, gaan op steeds meer plekken kapot. Hardhandige bezoekers zorgen ervoor dat er gaten ontstaan in de doorzichtige platen, die bedoeld zijn om coronabesmettingen te voorkomen.



Bijna alle wachtrijen in het attractiepark zijn in coronatijd voorzien van houten balken met spatschermen van pvc-folie of kunststof. Dankzij de afscheidingen kunnen bezoekers naast elkaar staan, zonder anderhalve meter afstand.

Op veel plaatsen ontstaan nu beschadigingen. De Efteling laat het er niet bij zitten, belooft een woordvoerder. "We zijn druk bezig om de schermen zo veel mogelijk te herstellen", vertelt hij. "We gaan het zeker niet in deze staat laten."