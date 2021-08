Holiday Park

Plopsa's Holiday Park verhoogt entreeprijs midden in het seizoen

De entreeprijs van Holiday Park, onderdeel van de Plopsa Group, is midden in het seizoen verhoogd. Het Duitse pretpark vraagt sinds zondag 1 augustus 39,95 euro voor een toegangsbewijs voor volwassenen. Dat was eerder 38,50 euro.



Ook voor kinderen moet meer betaald worden. Een ticket voor kleintjes met een lengte tussen 85 centimeter en 1 meter kost nu 15,50 euro. Personen langer dan 1 meter, maar kleiner dan 1.40 meter, zijn voortaan 34,95 euro kwijt.

Holiday Park opende onlangs het themagebied Wickieland, met drie nieuwe attracties. Vorig jaar werd een bestaande wildwaterbaan gerenoveerd. Die attractie kreeg een prehistorisch thema en een andere naam: Dino Splash.



Duurste

Het attractiepark in deelstaat Rijnland-Palts behoort zeker niet tot de duurste parken van Duitsland. Zo rekent het Zuid-Duitse Europa-Park deze zomer 60 euro per persoon. Het kassatarief van Phantasialand steeg naar 54,50 euro, terwijl een regulier ticket voor Movie Park Germany 50 euro kost.