Efteling

Efteling schakelt Witte Kruis in voor EHBO-post

De Efteling doet een beroep op Witte Kruis Evenementenzorg om de EHBO-post in het attractiepark te bemannen. Het wordt voor de Efteling steeds lastiger om EHBO'ers te vinden. Dankzij de samenwerking met het Witte Kruis zijn er in ieder geval altijd genoeg medewerkers aanwezig.



"Onze zorgverleners zullen voortaan het eigen medische team van de Efteling versterken, vanuit de EHBO-post in het sprookjesachtige Marerijk", laat het Witte Kruis weten. "Dit is voor de komende tijd een mooie oplossing", vult een woordvoerder van de Efteling aan.

De Efteling heeft één EHBO-post, te vinden tegenover snoepwinkel De Soete Inval. Dat is naast het Carrouselpaleis. In het verleden was er ook een EHBO-locatie tussen de Game Gallery en De Vliegende Hollander. Die is sinds 2013 alleen nog in gebruik als verzorgings- en rustruimte.