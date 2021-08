Disneyland Paris

'Disneyland Paris wilde Daft Punk voor Rock 'n' Roller Coaster'

Disneyland Paris heeft muziekduo Daft Punk proberen te strikken voor Rock 'n' Roller Coaster. Dat beweert het Franse tijdschrift Society. Het was naar verluidt de bedoeling om de bekende achtbaan te laten draaien om de muziek van Daft Punk. Uiteindelijk is Disney in zee gegaan met rockband Aerosmith.



Het Franse house- en electroduo Daft Punk is bekend van hits als Around the World, One More Time, Harder, Better, Faster, Stronger en Get Lucky. Ook verzorgden de mysterieuze dj's - gehuld in futuristische helmen - de soundtrack van de Disney-film Tron uit 2010. In februari dit jaar werd bekend dat het duo na 28 jaar stopt.

Het binnenhalen van Daft Punk was makkelijker gezegd dan gedaan, meldt Society. De twee Fransen staan erom bekend lucratieve deals af te slaan uit ideologische overwegingen. Zo weigerden ze ooit een cheque van 500.000 dollar van een autofabrikant die een Daft Punk-nummer wilde gebruiken in een commercial. De reden: de auto was te vervuilend.



Carrière

Ook Disney kreeg uiteindelijk nul op het rekest, waardoor men op zoek moest naar een andere muziekgroep voor de achtbaan. De afwijzing is opvallend, omdat de professionele carrière van Daft Punk min of meer startte in Disneyland Paris.



Tijdens een feest in - toen nog - Euro Disney in 1993 gaven de twee leden van Daft Punk hun demo aan een bekende platenbaas. Die maakte er hun debuutsingle van, gelanceerd in 1994.



Iron Man

Rock 'n' Roller Coaster avec Aerosmith opende in 2002, als één van de eerste attracties in het Walt Disney Studios Park. Sinds september 2019 is de overdekte achtbaan dicht voor een ingrijpende verbouwing. Daarbij krijgt de beroemde coaster een ander thema. Bezoekers worden straks verwelkomd door Marvel-superheld Iron Man.